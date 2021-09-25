Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Biz yolumuza belli bir düsturla hareket eden gençlere sahip bir ülkeyiz. Bu ülkeyi bu gençlik inşallah önümüzdeki dönemde yönetecek. MÜSİAD da buranın okuludur." ifadesini kullandı.

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Nebati, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Nebati, "MÜSİAD bir nevi bizim evimiz. Burada yetiştik, burada birçok şeyi öğrendik, burada birçok şeyi paylaşmaya devam ediyoruz. Gençleri gördükçe heyecanımıza da heyecan katmış oluyoruz. Kendi evlatlarımızı görüyoruz." dedi.

MÜSİAD'ın gençler için bir okul olduğunu ifade eden Nebati, şöyle devam etti:

"Birileri bize farklı şeyler yükleyebilir. Freud'un bir hastalık tanımı var; 'yansıtma' diye... Kişinin kendisinde olan kötü huyları başkasında gösterme hastalığıdır. Şimdi birileri bu hastalığı taşıyor ve kendileri bize birtakım olumsuz şeyler yüklüyor. Biz onlardan değiliz. Biz yolumuza belli bir düsturla hareket eden gençlere sahip bir ülkeyiz. Bu ülkeyi bu gençlik inşallah önümüzdeki dönemde yönetecek. MÜSİAD da buranın okuludur.

Bizim içimizden daha çok cumhurbaşkanları, bakanlar, MÜSİAD başkanları, hocalar, üreticiler ve dünyayı yeniden dizayn edecek kafalar çıkacak. Bundan emin olun."

Nebati, Türk gençliğinin TEKNOFEST'te harikalar yarattığını belirterek, MÜSİAD gençliğinin çalışkan, dinine, ailesine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı örnek bir gençlikten oluştuğunu söyledi. Nebati, "Bu gençlik, sadece Türkiye'nin değil, İslam coğrafyasının en önemli liderlerinden birisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da örnek alıyor." dedi.

"Yolumuza koşarak devam ediyoruz"

Nureddin Nebati, Türkiye'nin gelişmişlik açısından 20 yılda çok önemli bir yol katettiğini belirterek, "Biz yolumuza devam ediyoruz. Çalışıyoruz, güçlüyüz. 20 yıldır bu ülkede değişmedik bir şey kalmadı. Eviniz, yolunuz, aracınız, bindiğiniz uçak, gittiğiniz havalimanı, hastalandığınızda gittiğiniz özel-kamu hastaneleri, okullar, çocuklarınızı gönderdiğiniz okulların sıralarına kadar her şeyde bir değişim var." ifadelerini kullandı.

Söz konusu değişimlerle 20 yılda Türkiye'nin standartlarının ciddi şekilde yükseldiğini ve bunun devam edeceğini aktaran Nebati, "Yolumuza koşarak devam ediyoruz. Birileri durdurmaya çalışıyor. Birileri aramıza nifak sokmaya çalışıyor. Birileri farklı işlerle uğraşabiliyor ama biz bildiğimiz yoldan, hedef koyduğumuz noktadan asla taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Nebati, 2023'ün Türkiye için bir mihenk taşı olduğuna işaret ederek, "Daha da iyi noktalara gideceğiz. 20 yıldır yaptığımız işlerle artık diyoruz ki 2023 yılı bir mihenk taşı. 2023 yılına geldiğimizde temel ihtiyaçları tamamen giderilmiş, köprüleri bitmiş, yolları bitmiş, tüm altyapı yatırımları bitmiş bir Türkiye'nin yapacağı şey gençlerin daha nitelikli işler yapmasını sağlamak." diye konuştu.