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Genç mühendisler kahvaltıda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Genç mühendisler kahvaltıda buluştu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Aydın Şube Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Atılım Kahraman, Kuşadası'nda kendi gibi mühendis arkadaşları ile kahvaltıda buluşarak projelerini anlattı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Aydın Şube Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Atılım Kahraman, Kuşadası'nda kendi gibi mühendis arkadaşları ile kahvaltıda buluşarak projelerini anlattı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Aydın Şube Başkanlığı için adaylar hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. 13 şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan, TMMOB İnşaat Mühendisleri Aydın Şube başkanlığı için geçtiğimiz günlerde Turkuaz listesiyle adaylığını açıklayan Ali Atılım Kahraman yüz kişiye yakın genç inşaat mühendisleri ile Kuşadası'nda kahvaltıda buluştu. İlginin yoğun olduğu kahvaltı sonrası konuşma yapan Başkan Adayı Kahraman "Bu bir gönüllü hizmet yarışıdır. Ülkemizde İnşaat Mühendisliğinin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Her alanda daha etkin bir IMO sloganı ile yola çıktık her meslektaşımız hem bizim hem memleketimiz için önemlidir. Bu önemin bilincindeyiz ve desteklerinizi bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Genç mühendisler kahvaltıda buluştu

Genç mühendisler kahvaltıda buluştu

Genç mühendisler kahvaltıda buluştu

Genç mühendisler kahvaltıda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kuşadası, İnşaat, Aydın, Türk, Yerel, Haber

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