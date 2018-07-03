Hız Yaptı, Tartıştı, 20 Yaşındaki Genci Başından Vurdu

İstanbul Bağcılar'da lüks otomobille sokaktan hızlı geçtiği için mahallelinin tepki gösterdiği sürücü, çıkan kavgada 20 yaşındaki genç mühendisi silahla başından vurdu. O anılar kameralara yansırken, 1 ay komada kalan genç hayatını kaybetti.

TEPKİ GÖSTERMİŞ

Olay, 4 Haziran Pazartesi günü saat 18.50 sıralarında Bağcılar Parseller mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde lüks bir otomobilin sürücüsü, semtteki bir sokak süratli bir şekilde geçti. Sürücünün bu şekilde geçtiğini gören Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Özkan Kamacı'nın (20) kuzeni sürücüye tepki gösterdi. Bunun üzerine sokakta duran sürücü, Kamacı'nın kuzeniyle tartışmaya başladı.

"BELİMDE SİLAHIM VAR, SIKARIM"

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgayı balkondan gören Kamacı ve babası koşarak aşağıya indi. Aracın başında sürücü ile yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. O esnada sürücü ise, "Belimde silahım var, sıkarım" diyerek tehditler savurdu. Kaçmak için aracıyla geri manevra yapan sürücü, sokağın başına geldi. Bu sırada mahallelinin araca vurmaya devam etmesin üzerine silahını çıkartan sürücü, ateş etti. Olayda genç mühendis Özkan Kamacı, başından ağır bir şekilde yaralandı. Sürücü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

KOMADAN ÇIKAMADI

Kurşunun isabet etmesi sonucu başından yaralanan genç mühendis ise yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınmasının ardından yoğun bakımda yaklaşık 1 ay boyunca hastanede tedavi gören Kamacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybetti. Cinayet anı, güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.