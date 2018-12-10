Genç Mühendis, Arkadaşının Evinde Kendini Tavana Astı
İstanbul Ataşehir'de kız arkadaşının ailesiyle sorun yaşadığı öğrenilen bilgisayar mühendisi, arkadaşının evinde kendini asarak yaşamına son verdi.
Ataşehir'de genç bilgisayar mühendisi, gece gittiği arkadaşının evinde kemerle tavana asılı halde ölü bulundu.
TAVANA KEMERLE ASILI HALDE BULUNDU
Olay, saat 12.00 sıralarında Bakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi Kuzu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Evin sahibi Ertuğ Gözeri, akşam misafir olarak kendisine gelen ve geceyi yalnız geçiren üniversiteden arkadaşı Batuhan Emir Çetinkaya (26)'yı, tavana kemerle asılmış halde buldu. Ertuğ Gözeri, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARKADAŞLARI VE YAKIN ÇEVRESİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Batuhan Emir Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından Çetinkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis, Çetinkaya'nın arkadaşları ve yakın çevresinin ifadesine başvurdu.
KIZ ARKADAŞININ AİLESİ İLE SORUN YAŞIYORMUŞ
İfadeler kapsamında, Kanada'da yaşayan bilgisayar mühendisi Batuhan Emir Çetinkaya'nın, kız arkadaşının ailesi ile sorunlar yaşadığı ve ailenin çiftin birlikteliklerine izin vermediği anlaşıldı. Çetinkaya'nın bu nedenle bunalıma girerek intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Polis olayla ilgili çalışması sürüyor.
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Laikilk bu milleti cehenneme ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AZ KALDI AZ!! BU ZALİM İŞBİRLİKÇİ KAFİRLERİ CEHENNEME GÖNDERMEYE AZ KALDI!! BU MİLLETİN SABRINI SINAYIP DURSUNLAR BAKALIM!! AYAKLANDIKLARINDA KAÇACAK YER ARASINLAR BULURLARSA!! MEYDA DAHİL TÜM İŞBİRLİKÇİLERİN SONU VAHİMDİR!! BÖYLECE YAZDIM VE GELECEKTE TANIK OLSUN CÜMLE ALEM!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Buda yeni moda sadomazo diyorlar bi arkadaşta gitti tayland da attı kendini. Bu ne yaa hergün bi mektepli zıplıyo aşşagıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne yaptın be kardeşim. Allah rahmet eylesin.. Rabbim ailesine sabır versin. Arkadaşlar bir kez daha düşünün.. Önce maneviyat. Sonra geride arkanızdan perişan olan bir aile bırakmamak için asla düşünmeyin bile.. Hayat kısa değmez bi kıza.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dinimizde aile vardir, , arkadas yada sevgili yoktur. . . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır