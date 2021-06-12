Genç mühendis devlet desteğiyle hayali olan çiftliğini kurdu
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Genç mühendis devlet desteğiyle hayali olan çiftliğini kurdu

Genç mühendis devlet desteğiyle hayali olan çiftliğini kurdu
Anadolu Ajansı / Metin Aydemir - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Tugay Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle hayalindeki çiftliğe kavuştu.

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Tugay Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle hayalindeki çiftliğe kavuştu.

Ailesi tarımla uğraşan ve küçük yaştan itibaren hayvancılığa ilgi duyan 29 yaşındaki Doğan, üniversite tercihini de bu alanda kullandı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 2017'de mezun olan Doğan, bir süre ailesinin işlerine destek verdi.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra mesleğini yapmak üzere arayışa giren genç mühendis, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Uzman Eller Projesi"ne başvurdu. Gerekli şartları sağlayan Doğan, 100 bin liralık destek almaya hak kazandı.

Destekle 40 dönüm arazisini çiftliğe dönüştüren Doğan, daha sonra 50 koyun ve 2 koç aldı.

Koyunlarından 70 kuzu elde eden Doğan, gelecek yıllarda çiftliğini modern tesise dönüştürmek istiyor.

"Zamanla işimi daha da büyütmek istiyorum"

Doğan, AA muhabirine, sevdiği işi yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri tarım ve hayvancılıkla uğraşan babasına destek olduğunu anlatan Doğan, "Hayvancılık hayalimdi, bu nedenle ziraat mühendisliği okudum. Okulum bitince sektöre adım atmak için girişimlerim oldu. Bu esnada Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi'nden haberdar oldum. Başvurumu yaptım ve 100 bin lira hibe desteği aldım. Böylece hayalim olan çiftliği kurdum. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hayvanlara bakmanın sorumluluk gerektirdiğine işaret eden Doğan, bundan dolayı gününün büyük bölümünü çiftlikte geçirdiğini anlattı.

Doğan, küçükbaş hayvanların beslenmesi için araziye yem bitkisi de ektiğini dile getirerek, "Yani beslenmesinden sağlığına en ince ayrıntısına kadar düşünüyorum. Şehir dışına gittiğimde hep aklımda oluyorlar. Zamanla işimi daha da büyütmek istiyorum. Kapasiteyi 300 küçükbaş hayvana çıkartıp daha donanımlı, teknolojik, modern bir tesis haline çevirmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Tugay Doğan, bu işi yapmak isteyenlere de projeleri takip etmelerini, çekinmeden başvuru yapmalarını önerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir

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