Genç mühendis akıllı binalarda sistem cihazlarının test edileceği laboratuvar kurdu
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Genç mühendis akıllı binalarda sistem cihazlarının test edileceği laboratuvar kurdu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Gökay Gündüz, akıllı ve çevre dostu binalarda kullanılan ve Avrupa'da bir standart haline gelen "KNX" logolu cihazların test edilmesi için "KNX Test Laboratuvarı" kurdu.

Genç mühendis akıllı binalarda sistem cihazlarının test edileceği laboratuvar kurdu
18.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:34

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Gökay Gündüz, akıllı ve çevre dostu binalarda kullanılan ve Avrupa'da bir standart haline gelen "KNX" logolu cihazların test edilmesi için "KNX Test Laboratuvarı" kurdu.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, genç mühendisin kurduğu laboratuvarla KNX cihaz üreticileri, cihazlarını test ettirmek için yurt dışı firmalara başvurmak zorunda kalmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gündüz, akıllı ve çevre dostu binaların oluşturulması için KNX logolu cihazların önemine işaret ederek, üreticilerin 2002 yılında Avrupa'da 3 farklı protokol kullandığını, bunu standartlaştırma yönündeki talebin KNX organizasyonunun kurulmasını sağladığını belirtti.

Gündüz, KNX Test Laboratuvarını kurmak için öncelikle KNX'e başvuru yapılması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Rastgele bir cihazı alıp fiziki ve yazılımsal olarak test etmeniz isteniyor. Bu testin ise normal bir laboratuvar gibi prosedürlere uygun olarak raporlandırılması bekleniyor. Test raporunun oluşturulmasının ardından KNX organizasyonundan deneyimli bir kişi test mühendisi ile web konferans yapıyor. Konferansta KNX standartlarında hakimiyet ölçülüyor. Test raporu detaylı bir şekilde inceleniyor. Canlı yayında testin yeniden yapılması isteniyor. Bu adımlar başarılı bir şekilde tamamlandığında akreditasyon süreci başlatılıyor. KNX standartlarını ilgili dokümanları okuyarak öğrendim. Uygun bir test raporu sundum. Konferansın da olumlu sonuçlanmasının ardından laboratuvarımız KNX tarafından akredite edilerek web sitesinde yayınlandı."

- "SUBÜ'nün uygulamalı eğitim modeli Ar-Ge çalışmalarında büyük katkısı oldu"

Gündüz, SUBÜ'nün uygulamalı eğitim modelinin kendisine özellikle Ar-Ge çalışmalarında büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, teorik bilgileri pratiğe dökmenin öğrenme sürecini çok daha iyi pekiştirdiğini bildirdi.

İşe başlama sürecinin hızlı olmasında da uygulamalı eğitim modelinin etkisinin bulunduğunu aktaran Gündüz, "İşe adapte olma ve alanımda yetkinleşme sürecim çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. SUBÜ'de hocalarımız ezber odaklı değil, konunun mantığını kavramaya ve pratiğe dayalı bir eğitim anlayışını benimsiyorlar. Gelişim sürecimde ve kariyerimin güzel bir şekilde başlamasında aldığım bu eğitim kilit role sahip." ifadelerini kullandı.

KNX sistemi

Dünyada ısıtma, havalandırma, güvenlik sistemi, aydınlatma, panjur kontrolü, su kontrolü, enerji yönetimi, akıllı sayaç ve bunların yanı sıra ev aletleri, ses/video gibi bütün ev ve bina kontrolü uygulamaları için kullanılan uluslararası bir standart. KNX standartlarında yapılan cihazların son kullanıcıya sunulmadan önce ilk olarak söz konusu test laboratuvarından, daha sonra ise KNX'ten onay alması gerekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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