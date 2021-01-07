Genç muhasebeci intihar etti (2)- FOTOĞRAF İPTALİYLE YENİDEN
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Genç muhasebeci intihar etti (2)- FOTOĞRAF İPTALİYLE YENİDEN

07.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:27
Genç muhasebeci intihar etti (2)- FOTOĞRAF İPTALİYLE YENİDEN

'Genç muhasebeci intihar etti' başlıklı haberde Yunus Emre A. olduğu belirtilen fotoğraf, sehven kullanıldığı için kaynağından iptal edilmiştir.

'Genç muhasebeci intihar etti' başlıklı haberde Yunus Emre A. olduğu belirtilen fotoğraf, sehven kullanıldığı için kaynağından iptal edilmiştir. Yunus Emre A.'ya ait fotoğrafla birlikte haberimizi yeniden servis ediyoruz...

YENİDEN  

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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, - GAZİANTEP'te muhasebecilik yapan Yunus Emre A. (24), ailesiyle yaşadığı evde kendisini iple tavana asarak intihar etti. Olay, dün gece saatlerinde Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Yunus Emre A., odasında tavandaki demire iple kendini astı. Odaya giren yakınları Yunus Emre'yi asılı bulup, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yunus Emre A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Yunus Emre A.'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bu sırada yakınları, gözyaşlarına boğuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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