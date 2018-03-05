Genç Mucitler Projelerini İstanbul'daki Bilim Şenliğinde Sergiledi

GELECEĞİN Bilimi Hareketi tarafından Medipol Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Geleceğin Bilimi Forumu, Türkiye'nin 53 şehrinden genç yetenekleri ağırladı. Şırnak, Mardin, Adıyaman, Bingöl ve Kayseri'den gelen 20 liseli mucit ise geliştirdikleri birbirinden farklı projeleri sergilediler.

Mühendislikten, sosyal bilimlere, sağlıktan, mimariye kadar Türkiye'de bine yakın etkinlik düzenleyen Geleceğin Bilimi Hareketi, bilimsel etkileşimleri artırmak amacıyla Geleceğin Bilimi Forumu'nu düzenledi. Forumda, 'Kadın', 'Sağlıkta İnovasyon', 'Dijital Devrim', 'Fotoğraf', 'İlham Verenler', 'Eğitim Teknolojileri', 'İmge ve Söylem Işığında Sanat', 'Dünyayı Okumak', 'Hastalıkların Tedavisinde Kök Hücre', 'Gelecek Tasarımda', 'Savaş ve Göç', 'Spor', 'Uzay', 'Tasarımın İzleri' oturumları düzenlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan lisans öncesi öğrencilerinin de bilim temelinde bir araya geldiği etkinlikte, Bingöl, Adıyaman, Şırnak, Kayseri ve Mardin'den gelen öğrenciler projelerini sergiledi.

"BİLİMİN FARKEDİLMESİ AMAÇLANIYOR"

Geleceğin Bilimi Hareketi üyesi ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencisi Serkan Orhan, kafelerde oturan insanların bilim konuşmasını amaçladıklarını belirterek, "Bu hareket mentör hocalarımızın öncülüğünce oluştu. Bilimsel çalışmalara yönelik farkındalığın artırılması ve buna yönelik çalışmaların yapılması amaçlanıyor. Temel felsefe, kafelerde oturan insanların dahi bilimsel çalışmalardan bahsediyor olmasını sağlamak. Bu belki yakın zamanda belki de uzun vadede gerçekleşecek" dedi.

"KIRSALDA HAM MADDELERİ BİLE YOK"

Üniversite bünyesinde kurulan Geleceğe Dönüş Ekibi'nde yer alan Büşra Eksioğlu ise kırsal kesimde yaşayan ve bilim adına çalışmalar yapan gençlere projelerini anlatma fırsatı sunduklarını söyledi. 5 farklı ilden toplam 20 liseli mucidin geliştirdikleri ürünleri sergilediklerini anlatan Ekşioğlu, "İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyoruz. Doğuda dezavantajı bölge ve illerde yaşayan ama üreten çocuklarımız var. Bu çocuklara nasıl ulaşabiliriz diye düşündük. Şırnak, Mardin, Adıyaman, Bingöl ve Kayseri gibi 5 farklı ilden lise öğrencilerini ağırladık. Hepsinin projeleri var, üretiyorlar ve hepsinden duyduğum şey bir ürün ortaya koyabilmek için teşvik istiyorlar. Ama üretebilmek için ellerinde ham maddeleri bile yok. O yüzden biz de 'İstanbul gibi büyük bir şehirde onları ağırlayalım böyle büyük bir platformda onlara projelerini sunma imkanı verelim dedik'" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞLI ALPER'DEN 'KRİPTOLAMA' PROJESİ

TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi öğrencisi Maraşlı Alper Hüda Osmanoğlu, geliştirdiği kriptolama projesini şöyle anlattı:

"Projemizin en önemli özelliği diğer kriptolama programlarından farklı olarak temel yazımı rastgele yapması. Yani, 300 tane dosyayı kriptolamaktan bahsediyorsak diğer programlar bir tanesini çözdüğünüz zaman diğer 299'unu saniyeler içinde bitirebilirken bu sistemde hepsiyle tek tek uğraşmamız gerekiyor. Bunun sebebi hepsini rastgele olarak yazılımlaması."

MARDİNLİ GENÇLER 'SOBA ZEHİRLENMESİNİ' ÖNLEMEYİ HEDELİYOR

Mardin Dargeçit Ilısu Anadolu Lisesi öğrencileri Bedirhan, Yusuf, Emine ve Zeynep ise baca ısısından faydalanma ve karbonmonoksit kaynaklı soba zehirlenmelerinin engellenmesini amaçlıyor. Yaşanan zehirlenmelere karşı bir çözüm üretme gereği duyduklarını söyleyen Yusuf Kaplan, projesini şu sözlerle anlattı:

"Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere ülkemizin kırsal alanlarından odun veya kömür sobaları kullanılıyor. Yaşanan soba zehirlenmelerine karşı bir çözüm üretmeye başladık. Diğer odalara nasıl ısı aktarabiliriz diye düşündük. Geliştirdiğimiz düzenekle bakırları sarmal bir şekilde yaptık ki içine ısıyı hapsetsin ve dışarıya aktarabilsin diye düşündük. Vakum pompasının da karbonmonoksiti içine alıp filtreleyip ve dışarıya atmasını hedefledik."

NASA'YA MEKTUP YAZAN ZELAL DE PROJESİNİ SERGİLEDİ

2 yıl önce astronot olma isteğini NASA'ya duyuran Bingöllü Zelal Barakazi de geliştirdiği galaksiler arası yolculuk projesini tanıtma fırsatı buldu. Barakazi, galaksiler arası yolculuğu basitleştirmeyi amaçladığını belirterek, "Amacımız galaksiler arası yolculuğu teorilere dayanarak gerçek bir biçimde anlatabilmek. Teorilere bakıldığında bu proje için gerekli birtakım şeyler var. Solucan deliklerini daha iyi tanıyabilmek kara delikleri doğrudan gözlemleyebilmek" diye konuştu. - İstanbul