Genç Muaythaicilerden Bir Başarı Daha

Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda mücadele eden sporcular, birbirinden zorlu rakiplerin arasından kürsüye çıktılar.

İlimizi temsil eden Betül Durmuş (Manisa Anadolu Lisesi) ve Damla Dinçer (Manisa Spor Lisesi) gümüş madalya elde ederken, Zehra Alkan (İMKB MTAL Kız Meslek Lisesi) da bronz madalyanın sahibi oldu. Müsabakalarda 2 gümüş, 1 bronz madalyaya imza atan Muaythai Eğitim Merkezi sporcuları, bu yıl yapılacak Avrupa Kupası'na katılma yolunda büyük moral elde ettiler. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Muaythai Eğitim Merkezi'nin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Kaynak: Bültenler