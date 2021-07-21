Genç motosikletçiler Kadir Erbay ve Galip Satıcı, ilk kez Avrupa Kupası'nda mücadele edecek
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Genç motosikletçiler Kadir Erbay ve Galip Satıcı, ilk kez Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Genç motosikletçiler Kadir Erbay ve Galip Satıcı, ilk kez Avrupa Kupası'nda mücadele edecek
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Genç motosikletçiler Kadir Erbay ve Galip Satıcı, Hollanda'da ilk kez Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası'nda piste çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Genç motosikletçiler Kadir Erbay ve Galip Satıcı, Hollanda'da ilk kez Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası'nda piste çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı genç sporcular Kadir Erbay ve Galip Satıcı 23-25 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın TT Assen Pisti'nde Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Genç sporculara yarış kariyerlerine başlama imkanı sağlayan organizasyonda Kadir Erbay ve Galip Satıcı, ilk kez Türkiye adına boy gösterecek.

Kupada 23 Temmuz Cuma günü serbest antrenman ve sıralama turları koşulacak, 24 Temmuz Cumartesi günü TSİ 12.45'te birinci, TSİ 17.15'te ise ikinci yarışlar start alacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hafta sonu Hollanda'da milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ile genç sporcular Kadir Erbay ve Galip Satıcı'nın da Türkiye'yi temsil edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Milli sporcularımız Hollanda'da önemli bir hafta sonu yaşayacaklar. TMF Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışmalarını tamamladılar. Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda lider durumda. Bu sene Dünya şampiyonluğunu çok istiyor. İnşallah ülkemiz adına bir ilke imza atacağına yürekten inanıyorum. Hollanda'da diğer sınıflarda Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ile ödül kürsüsünü kovalayacağız. Hem Can hem de Bahattin bunu başaracak güçte. Genç sporcularımız Kadir Erbay ve Galip Satıcı da Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası'nda ter dökecek. Superbike padokunda 5 Türk sporcunun bulunması ülkemiz motor sporları adına çok önemli bir olay. Dünya genelinde bütün sporcularımız yakından takip ediliyor ve her birinin isimleri motosiklet tutkunları tarafından ezberlenmiş durumda. Bu da bizi ayrıca gururlandırıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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