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Genç millilerden bronz madalya

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Genç millilerden bronz madalya

U23 Dünya Güreş şampiyonasında Zeynep Yetgil ve Aslı Demir, bronz madalya kazandı.

U23 Dünya Güreş şampiyonasında Zeynep Yetgil ve Aslı Demir, bronz madalya kazandı.

U23 Dünya Güreş şampiyonasında Zeynep Yetgil, İtalyan Carmen Dio'yu tuşla ve repesajdan gelen Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat'ı (8-3) yenerek Dünya 3.'sü oldu ve bronz madalya kazandı.

Aslı Demir ise İtalyan rakibi Avrupa 2.'si Elena Esposito'yu (3-2) yenerek Dünya 3.'sü oldu ve bronz madalya kazandı.

Bu madalyalar ile Türkiye'nin Dünya Şampiyonasındaki madalya sayısı; grekoromende 4, kadınlarda 3, toplamda da 7'ye yükseldi.

-İHA-

Genç millilerden bronz madalya

Genç millilerden bronz madalya

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