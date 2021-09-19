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Genç millilerden bronz madalya

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Genç millilerden bronz madalya

Fransa'nın Martigues kentinden düzenlenen Dünya Gençler Ümitler ve Büyükler Bocce (Volo) Şampiyonası'nda Türkiye bronz madalya kazandı.

Fransa'nın Martigues kentinden düzenlenen Dünya Gençler Ümitler ve Büyükler Bocce (Volo) Şampiyonası'nda Türkiye bronz madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelen şampiyona sona erdi.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 8 milli sporcu, "Altın nokta", "Tekler", "Röle", "Röle-Miks", "Çiftler" ve "Basamak" kategorilerinde en iyi skoru elde edebilmek için mücadele etti.

Çiftler yarı finalinde Slovenya ile karşılaşan Yusuf Ekinci ve Musab Burkankulu'dan oluşan Geleneksel Genç Çiftler Milli Takımı, rakibine yenildi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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