Genç milliler Karadağ ile berabere kaldı

22.10.2019 19:46

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Karadağ Futbol Federasyonu Antrenman Merkezi'nde oynanan maçta milli takımın gollerini 24. dakikada Ahmet Karademir ve 53. dakikada Buğra Çağlıyan kaydederken, Karadağ'ın gollerini 16. dakikada Viktor Dukanonic ve 50. dakikada Bogdan Veljic attı.

Türkiye ile Karadağ, 24 Ekim Perşembe günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Kaynak: AA