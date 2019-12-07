Genç milliler, İspanya ile berabere kaldı
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'in ev sahipliği yaptığı Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın ilk maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı.
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'in ev sahipliği yaptığı Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın ilk maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Algarve Stadı'nda oynanan mücadelede milli takımın golünü 65. dakikada penaltıdan Hakan Yeşil atarken, İspanya'nın golünü 38. dakikada Luis Sanchez kaydetti.
Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ikinci maçında 9 Aralık Pazartesi günü ev sahibi Portekiz ile karşılaşacak.