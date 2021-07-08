Genç milli yüzücülerden Avrupa'da 2 altın, 1 bronz
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Genç milli yüzücülerden Avrupa'da 2 altın, 1 bronz

Genç milli yüzücülerden Avrupa'da 2 altın, 1 bronz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular Berke Saka ve Mert Kılavuz şampiyon, Yiğit Aslan da üçüncü oldu.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular Berke Saka ve Mert Kılavuz şampiyon, Yiğit Aslan da üçüncü oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, milli sporcu Berke Saka, 200 m karışık mesafesinde finalde yüzdüğü 2: 00: 04'lük derecesi ile 17-18/ 19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak, Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporculardan Mert Kılavuz da 1500 m serbest mesafesinde finalde yüzdüğü 15: 02: 22'lik derecesi ile 17-18/ 19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak şampiyonluğa uzandı.

Milli sporcu Yiğit Aslan da 1500 m serbest mesafesinde finalde yüzdüğü 15: 05: 08'lik derecesi ile Avrupa 3'üncüsü oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli yüzücü Mert Kılavuz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Milli yüzücü Mert Kılavuz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz, 15.02.22'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan 15.05.08'lik...
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