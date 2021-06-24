Genç milli yelkenciler Elif Ercan ve Tan Tandoğan dünya şampiyonu oldu
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Genç milli yelkenciler Elif Ercan ve Tan Tandoğan dünya şampiyonu oldu

Genç milli yelkenciler Elif Ercan ve Tan Tandoğan dünya şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

???? Yelkende IFCA Junior & Youth Slalom Dünya Şampiyonası'nda Elif Ercan ile Tan Tandoğan, kendi yaş kategorilerinde dünya şampiyonluğu elde etti.

???? Yelkende IFCA Junior & Youth Slalom Dünya Şampiyonası'nda Elif Ercan ile Tan Tandoğan, kendi yaş kategorilerinde dünya şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'da düzenlenen şampiyonada milli sporcuların 3 dünya şampiyonluğu ile 2 dünya ikinciliği kazandığı belirtildi.

Kızlarda Elif Ercan'ın 15 yaş altı ve 17 yaş altı kategorilerinde birinci olarak iki altın madalya elde ettiği aktarıldı.

Erkekler 15 yaş altı kategorisinde ise Tan Tandoğan'ın yarışmayı birinci bitirerek şampiyonluğa ulaştığı ifade edildi.

15 yaş altı kategorisinde kızlarda Mimosa Meroni ile erkeklerde Mert Kaçan'ın ise dünya ikinciliği elde ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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