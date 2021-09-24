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Genç milli voleybolcu Aleyna Göçmen'in ön çapraz bağı koptu

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Genç milli voleybolcu Aleyna Göçmen'in ön çapraz bağı koptu

18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nda forma giyen VakıfBanklı oyuncu Aleyna Göçmen'in ön çapraz bağı koptu.

18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nda forma giyen VakıfBanklı oyuncu Aleyna Göçmen'in ön çapraz bağı koptu.

Meksika'nın Durango kentinde devam eden 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlı takımda yer alan Aleyna, iki gün önce oynanan İtalya maçında sakatlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki smaçörün gerçekleştirilen kontrollerinde ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiği tespit edildi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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Haber: Genç milli voleybolcu Aleyna Göçmen'in ön çapraz bağı koptu - Haberler Spor
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