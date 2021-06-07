Genç milli triatletler Ukrayna'da madalyayı kaçırdı

Ukrayna'da düzenlenen 2021 Avrupa Triatlon Kupası'nda gençler kategorisinde yarışan milli sporcular madalyayı küçük farkla kaçırdı.

Ukrayna'da düzenlenen 2021 Avrupa Triatlon Kupası'nda gençler kategorisinde yarışan milli sporcular madalyayı küçük farkla kaçırdı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Dnipro şehrinde düzenlenen organizasyonda milli sporcuların başarılı bir performans sergileyerek, gelecek için umut verdiği belirtildi.

Gençler kategorisinde yarışan dört milli sporcunun, iyi dereceler elde ettiği aktarılırken Genç Milli Takım Antrenörü Erdun Işık, şu değerlendirmede bulundu:

"Kazakistan, Ukrayna, Polonya, Macaristan ve Rusya gibi ülkelerin triatletlerinin bulunduğu yarışın en büyük katkısı deneyimdi. Sporcularımız ilk defa bir Avrupa Kupası heyecanı yaşadı. Buna rağmen çok iyi mücadele ettiler. Kaçan kürsü şansına rağmen, gelecek için umutluyuz. Ülkemize bir sonraki yarışta bir madalya getireceğimize inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki