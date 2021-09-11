Genç milli pentatlet Başak Yaprak Boğan, altın madalyaya odaklandı

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda 17 yaş altı kadınlar kategorisinde ikinci olan Başak Yaprak Boğan, çalışmalarını İspanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında hedefini altın madalya olarak belirledi.

Spora 8 yaşında yüzmeyle başlayan, sonraki yıllarda koşu, atıcılık ve eskrimi ekleyerek modern pentatlon@ branşına gönül veren Boğan, kendisine atıcılık koçluğu yapan babasıyla haftanın 7 günü eskrim salonu, manej, havuz ve atletizm pisti arasında adeta mekik dokuyarak çalışmalarına devam ediyor.

Almanya'da geçen ay düzenlenen dünya şampiyonasında kendi kategorisinde dünya ikincisi olduğunu aktaran Boğan, yarış bittiğinde çok mutlu olduğunu, kendisi için özel, unutulmaz ve tarif edilemez bir an yaşadığını söyledi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini, İspanya'da 22-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasında ay yıldızlı bayrağı göndere çekmek için ter dökeceğini anlatan Boğan, şöyle devam etti:

"Önümde Avrupa şampiyonası var, orada şampiyonu olmak en büyük hedefim. Sonraki yıllarda da inşallah ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Haftanın 7 günü antrenman yapıyorum, günümün yaklaşık 6-7 saati antrenmanda geçiyor. Beş branşla uğraşmak bir yandan çok zor ama bir yandan da çok eğlenceli. Yüzme, koşu, eskrim ve binicilikte ayrı antrenörlerim var. Atış için de babam yardımcı oluyor. Ailem bana çok destek oluyor. Bu anlamda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Kardeşim de spora başladı. İzimden geliyor. Onun da gelecekte çok iyi bir sporcu olacağını düşünüyorum."

"Bu sporun ülkemizde daha da yaygınlaşacağına inanıyorum"

Baba Hacı Yavuz Boğan da kızının elde ettiği dünya ikinciliğinin gurur verici olduğunu belirterek, tarif edilemez mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kızıyla aynı heyecanı yaşadıklarını dile getiren Boğan, "Almanya'ya giden tüm sporcularımızı, kızımı, hepsini canıgönülden tebrik ediyorum. Güzel bir şampiyona geçirdik, çok mutluyuz. Önümüzde İspanya'da Avrupa şampiyonası var. Kızımın orada şampiyon olmasını bekliyoruz. İyi bir antrenman dönemi geçirdi, hazır, güçlendi. Umarım daha iyi dereceler elde edip hepimizi çok gururlandıracak, daha da mutlu edecektir. Beş branşla uğraşmak hem aile hem de çocuk için gerçekten zor ama biz bundan zevk alıyoruz. Kocaeli'de bu konuda çok da destek görüyoruz. Her türlü imkana sahibiz. Bu sporun ülkemizde daha da yaygınlaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Boğan, 10 yaşındaki kızının da ablasının izinden giderek modern pentatlona başladığını ifade ederek, "Küçük yaşta bu spora başlaması onun için büyük bir avantaj. Umarım her ikisini de olimpiyatlarda görürüz." dedi.

Modern pentatlonun yakın zamana kadar ekonomik açıdan zorlayıcı bir branş olduğunu, her branş için malzemelere gereksinim duyduklarını, en büyük maliyetin ise sadece Çekya ve Finlandiya'da üretilen lazer silah ve hedef sisteminin oluşturduğunu anlatan Boğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüyle milli lazer silah ve hedef sistemlerinin üretimine başlandığını ve bunun branşın gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Boğan, iyi sporcular yetiştireceklerini belirterek, "Milli formayı çocukların üzerinde görmemiz, Avrupa'da başarılar elde etmeleri, yurt dışında bizi çok iyi temsil etmeleri gurur verici. Elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. En büyük sorunumuz, yaptığımız branşların Kocaeli'nin farklı bölgelerinde olması. Eskrim, yüzme ve atletizm antrenmanlarımızı belirli mesafeler aralıklarında gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Zamanla tek bölgede antrenman yapabileceğimiz tesisler olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.