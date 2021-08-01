Genç milli kick boksçu Yusuf'un hedefi, Avrupa Kupası'nda şampiyonluk

Antrenör babasının yönlendirmesiyle başladığı kick boksta çok sayıda madalya ve derece elde eden 17 yaşındaki milli sporcu Yusuf Alptuğ Pıtırlı, 7. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda şampiyonluk hedefi için ter döküyor.

Antrenör babasının yönlendirmesiyle başladığı kick boksta çok sayıda madalya ve derece elde eden 17 yaşındaki milli sporcu Yusuf Alptuğ Pıtırlı, 7. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda şampiyonluk hedefi için ter döküyor.

Şırnak'ta temmuz ayında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ardından Antalya'da 8-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 6. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda ikincilik elde eden Yusuf, önümüzdeki yıl nisanda gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Türkiye Açık Kıck Boks Avrupa Kupası'nda birinci olmak için çalışıyor.

Çalışmalarını Adana'daki Özhilal Kick Boks Spor Kulübünde antrenör babası İbrahim Pıtırlı ile sürdüren Yusuf, Avrupa Kupası'nda şampiyonluk istiyor.

Genç sporcu Yusuf, AA muhabirine, kick boksa babasının yönlendirmesiyle 8 yaşında başladığını söyledi.

İlk zamanlarda biraz zorlandığını ama yılmadan yoluna devam ettiğini dile getiren Yusuf, "Kendini savunma açısından gayet başarılı bir spor. Dokuz yıllık süreçte birçok turnuvaya katıldım. Avrupa ikinciliği aldım. Türkiye şampiyonluklarım var. Aynı zamanda iller arası kick boks şampiyonalarına katıldım." dedi.

-"Ülkeme madalya getirmek istiyorum"

Her yıl hedefine yenisini koyarak çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Yusuf, 7. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nın da bu hedeflerinden biri olduğunu dile getirdi.

Şampiyon olabilmek için babasıyla gün boyu antrenman yaptığını belirten Yusuf, "Avrupa Kupası'nda daha önce ikincilik almıştım ama bu sefer şampiyonluk için yarışacağım. Ülkemi en iyi bir şekilde temsil etmek için çalışmalarıma devam ediyorum. Ülkeme madalya getirmek istiyorum. İnşallah bu sene birinci olarak madalyamı alacağım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyorum." diye konuştu.

Yusuf, hedeflerini tek tek gerçekleştireceğini ve ilerleyen yıllarda Dünya Şampiyonası'na gideceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı