Genç Milli Judocularımız, Uluslararası Müsabakalara Hazırlanıyor
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Genç Milli Judocularımız, Uluslararası Müsabakalara Hazırlanıyor

Genç Milli Judocularımız, Uluslararası Müsabakalara Hazırlanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç milli judokaları Berke Çırpan, Niyazi Gökçen ve Oğulcan Havutçu, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Avrupa Kupası Hazırlık Kampı'nda uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

Judo Genç Milli Takımı ile ülkemizin başarısı için mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judokaları Berke Çırpan, Niyazi Gökçen ve Oğulcan Havutçu, İstanbul'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Kupası Hazırlık Kampı'nda yoğun tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.

30 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek olan Milli Takım kampında sporcular, uluslararası arenada mücadele etmek için form tutuyor.

Kaynak: Bültenler

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