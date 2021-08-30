Genç milli judocular, Zafer Bayramı'nı kutladı

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'da sürdüren Erkek Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'da sürdüren Erkek Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, Zafer Bayramı dolayısıyla antrenman öncesi Türk bayrağı açarak poz verdi.

Milli takım, hazırlıklarını günde çift antrenmanla Samsun'da sürdürüyor.

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası, 9-12 Eylül tarihlerinde Lüksemburg'da düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar