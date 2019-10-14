Genç milli judocular fas'a gitti

14.10.2019 12:08

Fas'ın Marakeş kentinde 16-20 Ekim tarihlerinde yapılacak Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlarda 3, erkeklerde 5 milli judocu madalya mücadelesi verecek.

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak milli takım bugün hava yoluyla Fas'a hareket etti. Marakeş kentinde 16-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada; Türkiye, 3 kadın ve 5 erkek judocu temsil edilecek. 88 ülkeden 237 kadın ve 321 judocunun mücadele edeceği müsabakalarda tatamiye çıkacak sporcular ve maç günleri şöyle:

16 Ekim Çarşamba: 48 Kg: Tuğçe Beder; 60 Kg: Mihraç Akkuş, Salih Yıldız.17 Ekim Perşembe63 Kg: Minel Akdeniz.18 Ekim Cuma: 81 Kg: Muhammet Mustafa Koç, 90 Kg: Mert Şişmanlar.19 Ekim Cumartesi: +78 Kg: Kübranur Esir, 100 Kg: Ömer Kemal Aydın.20 Ekim Pazar:

Karma takımlar.

Kaynak: DHA

- Ankara