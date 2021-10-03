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Genç milli judocular Dünya Şampiyonası için İtalya'ya gitti

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Genç milli judocular Dünya Şampiyonası için İtalya'ya gitti

Milli judocular, Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılmak için İtalya'ya gitti.

Milli judocular, Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılmak için İtalya'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-10 Ekim tarihlerinde Olbia kentinde düzenlenecek şampiyonada, kadınlarda, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız, 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Ayten Mediha Yeksan ile +78 kiloda Hilal Öztürk mücadele edecek.

Erkeklerde ise 60 kiloda Emirhan Karahan, 66 kiloda Muhammed Demirel, 73 kiloda Umalt Demirel, 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ve Ahmet Çuhadar ile +100 kiloda Münir Ertuğ madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonaya, 73 ülkeden, 213 kadın ve 295 erkek sporcunun katılacağı belirtildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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