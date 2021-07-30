Genç Milli Judo Takımı, Bükreş'te yarın başlayacak Avrupa Kupası'na katılacak

Avrupa Gençler Judo Kupası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yarın başlayacak.

Avrupa Gençler Judo Kupası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yarın başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 gün sürecek organizasyona Genç Milli Takım, erkeklerde 12, kadınlarda 16 sporcu ile katılacak.

Kupada Türkiye ile birlikte 30 ülkeden 160'ar kadın ve erkek judocu mücadele verecek.

Organizasyonda tatamiye çıkacak milli sporcular şöyle:

Kadınlar: Merve Azak, Çağla Serdar (48), Eda Karademir, Ayşe Nur Sülün, Buketnur Karademir (52), Ezgi Karademir, Hasret Bozkurt, Özlem Yıldız (57), Habibe Afyonlu, Ayten Mediha Yeksan (63), Fidan Öğel, Hatice Vandemir (70), Şeyda Nur Çiçek, Serdem Daharlı (78), Hilal Öztürk, Duygu Diren (+78).

Erkekler: Berat Bahadır, Salih Yıldız, Emirhan Karahan (60), Ejder Toktay, Muhammed Ali Demirel, Talha Büyükeser (66), Umalt Demirel, Niyazi Gökçen (73), Cem Ata Demirtaş (90), Ömer Kemal Aydın (100), Münir Ertuğ ve İbrahim Halil Özmen (+100).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul