Genç milli hokeyciler gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

Osmaniye'de kampa giren 16 Yaş Altı Erkek ve Kız Hokey Milli Takımları, 7-10 Temmuz'da Türkiye'de düzenlenecek 16 Yaş Altı Avrupa 5S Hokey Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Osmaniye'de kampa giren 16 Yaş Altı Erkek ve Kız Hokey Milli Takımları, 7-10 Temmuz'da Türkiye'de düzenlenecek 16 Yaş Altı Avrupa 5S Hokey Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Kentteki çim hokeyi tesislerinde kampa giren genç milli takım oyuncuları, günde çift idman yaparak şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor.

Genç milliler, 7-10 Temmuz'da Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilecek şampiyonada, birincilik hedefleri için antrenörleri eşliğinde ısınma, pas, top sürme ve oyun taktikleri üzerinde çalışıyor.

16 Yaş Altı Erkek Hokey Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Çilkız, AA muhabirine, temmuzda yapılacak Avrupa 5S Hokey Şampiyonası için Osmaniye'de girdikleri hazırlık kampında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kampa 53 erkek sporcunun katıldığını, seçmelerin ardından sayının 25'e düşeceğini aktaran Çilkız, şöyle konuştu:

"Çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Kısa bir hazırlık sürecimiz var, bu nedenle kampımızı en verimli şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Kendi yaş kategorimizde Türkiye olarak çok iddialıyız ve organizasyondan şampiyon olarak döneceğimize inanıyoruz."

16 Yaş Altı Kız Hokey Milli Takımı Başantrenörü Varol Vardar da günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandıklarını belirterek, "İlk etapta 42 sporcumuz vardı. Bu sayı 22'ye düştü. Şampiyonaya ise 10 sporcumuzla katılacağız. Çok iyi sporcularımız var. Onlar arasından en iyilerini seçiyoruz. Oyuncularımız gerçekten çok iyi. Oyuncular ne kadar iyi olursa takım da o kadar iyi olacaktır. Çocuklarımız çok hırslı ve azimli. Bunun sonucu olarak şampiyonadan birincilikle döneceğimize inancım tam. " ifadelerini kullandı.

Genç milliler şampiyonada başarılı olacaklarına inanıyor

Kız Milli Takımı oyuncularından Dudu Ceren Evren, ay-yıldızlı formayı giymekten ve Türkiye'yi temsil edecek olmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası'na çok sıkı hazırlandıklarını vurgulayan Dudu Ceren, "Şampiyonada emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Bütün çabamız Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için. Antrenmanlarımız güzel ve bir o kadar zor geçiyor ama şampiyon olmak istiyorsak bu zorluğa dayanmalıyız. Takım olarak hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olmak." değerlendirmesini yaptı.

Erkek Milli Takımı oyuncularından Harun Yerlikaya da kamp sürecini çok iyi değerlendirdiklerini ve Avrupalı rakiplerinin karşısına en güçlü şekilde çıkmak için sıkı çalıştıklarını anlatarak, "Hedefimiz şampiyon olmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner