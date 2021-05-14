Genç milli güreşçiler, Kuzey Makedonya'da Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek
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Genç milli güreşçiler, Kuzey Makedonya'da Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek

Genç milli güreşçiler, Kuzey Makedonya'da Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye'nin de yer alacağı 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek.

Türkiye'nin de yer alacağı 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, 17-23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek şampiyonaya 29 milli güreşçinin katılacağı belirtildi.

Şampiyonada Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:

Serbest stil:

57 kilo Hafız Can Hasdemir, 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 65 kilo Cavit Acar, 70 kilo Cüneyt Budak, 74 kilo İsa Demir, 79 kilo Ramazan Sarı, 86 kilo Emre Çiftçi, 92 kilo Erhan Yaylacı, 97 kilo Feyzullah Aktürk, 125 kilo Anıl Berkan Kılıçsallayan

Kadınlar:

50 kilo Aynur Erge, 53 kilo Esra Pul, 55 kilo Zeynep Yetgil, 57 kilo Eda Tekin, 59 kilo Elmira Kamaloğlu, 62 kilo Cansu Aksoy, 65 kilo Aslı Demir, 68 kilo Nesrin Baş, 72 kilo Merve Pul, 76 kg Ayşegül Özbege

Grekoromen stil:

55 kilo Adem Burak Uzun, 60 kilo Ahmet UYAR, 63 kilo Abdülkadir Saydam, 67 kilo Kadir Kamal, 72 kilo Hasan Orakçı, 77 kilo Erkan Ergen, 82 kilo Doğan Kaya, 87 kilo Muhitdin Sarıçiçek, 97 kilo Beytullah Kayışdağ, 130 kilo Fatih Bozkurt.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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