Genç Milli Grekoromen Güreş Takımı, Dünya Şampiyonası için Rusya'ya gitti
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Genç Milli Grekoromen Güreş Takımı, Dünya Şampiyonası için Rusya'ya gitti

Genç Milli Grekoromen Güreş Takımı, Dünya Şampiyonası için Rusya'ya gitti
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Genç Milli Grekoromen Güreş Takımı, Dünya Şampiyonası için Rusya'ya gitti.

Genç Milli Grekoromen Güreş Takımı, Dünya Şampiyonası için Rusya'ya gitti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon için Ufa kentine giden milli takım kafilesinde sporcular Adem Burak Uzun (55 kilo), Mert İlbars (60 kilo), İsmail Oruçoğlu (63 kilo), Serhat Kırık (67 kilo), Ömer Can Doğan (72 kilo), Yüksel Sarıçiçek (77 kilo), Samet Yaldıran (82 kilo), Tansel Can Örtücü (87 kilo), Mustafa Olgun (97 kilo) ve Muhammed Hamza Bakır (130 kilo) yer aldı.

Organizasyon, 22 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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