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Genç milli golfçüler, Antalya'da iki madalya aldı

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Genç milli golfçüler, Antalya'da iki madalya aldı

Antalya'da düzenlenen Golf Mad Junior Open 2021'de 21 yaş altı kategorisinde Zeynep Süalp altın, İbrahim Tarık Aslan ise bronz madalya aldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Golf Mad Junior Open 2021'de 21 yaş altı kategorisinde Zeynep Süalp altın, İbrahim Tarık Aslan ise bronz madalya aldı.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, Belek'te Kaya Palazzo Golf Sahası'ndaki organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Polonya, Kazakistan, Çekya, Bulgaristan ve Estonya'dan 45 sporcunun katıldığı belirtildi.

Genç kızlarda Zeynep Süalp'in toplamda 222 (+9) gross skorla altın madalya elde ettiği ifade edildi. Genç erkeklerde ise İbrahim Tarık Aslan'ın toplamda 220 (+7) gross skorla bronz madalyaya uzandığı aktarıldı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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