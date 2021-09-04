Genç milli eskrimci Yalgın Yeter, Ukrayna'da şampiyon oldu
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Genç milli eskrimci Yalgın Yeter, Ukrayna'da şampiyon oldu

Genç milli eskrimci Yalgın Yeter, Ukrayna'da şampiyon oldu
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Genç milli eskrimci Yalgın Yeter, Ukrayna'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Epe Turnuvası'nda altın madalya elde etti.

Genç milli eskrimci Yalgın Yeter, Ukrayna'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Epe Turnuvası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Yalgın Yeter, Ukrayna Eskrim Federasyonu tarafından Uzhgorod kentindeki organizasyonu birinci sırada tamamladı.

92 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada mücadele eden genç eskrimci Çınar Öğüt 12'nci, Ali Mustafa Seçik ise 17. oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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