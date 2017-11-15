Genç Milli Boksörlerin, Kastamonu Kampı Sona Erdi

Genç Milli Kız Boks Takımı, Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki çalışmalarını tamamladı.



Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan ve Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan 7 sporcu, 19 Kasım'da başlayacak Genç Kızlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ter dökecek.



Milli takım antrenörü İsa Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın verimli geçtiğini söyledi.



Sporcularına güvendiğini dile getiren Daştan, 19-26 Kasım tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek şampiyonaya hazır olduklarını anlattı.



Sporcularının çok tecrübeli olduğunu belirten Daştan, "Şampiyonaya 10 sıklette katılacaktık ama 2 sporcumuzun sakatlığı, 1 sporcumuzun da yetersiz görülmesi nedeniyle garanti madalya alabileceğimiz sıkletleri seçtik. 7 sıklette 5 altın madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



İsa Daştan, Dünya Şampiyonası'nın büyük önemi bulunduğunu vurgulayarak, "Şampiyonada 3 sıklette gençlik olimpiyatları vizesi almak için mücadele edeceğiz. Burada alamazsak 2018 yılının nisan ayında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda bir şansımız daha olacak ama inşallah bu şampiyonada olimpiyat vizesi alıp, işi İtalya'ya bırakmayız." diye konuştu.



Şampiyonada 51 kiloda Beyza Saraçoğlu, 57 kiloda Havvanur En, 60 kiloda Zeynep Gedikli, 64 kiloda Çağla Aluç, 69 kiloda Cansel Oltu, 75 kiloda Selma Karakoyun, +81 kiloda da Süheda Şahin mücadele edecek.