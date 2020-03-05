Genç milli boksörlerin Kastamonu kampı başladı

05.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:02

Genç Erkek Boks Milli Takımı, nisan ayında Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 32 sporcu katılıyor.

Genç Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü İsmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası öncesinde Litvanya'da uluslararası bir turnuvaya da katılacaklarını söyledi.

Kamp ve turnuvalarla sporcuları hazır hale getirmek istediklerini anlatan Sarı, "Sayın Boks Federasyonu Başkanı'mız gençlere çok önem veriyor. Çünkü 2024'ün olimpiyat takımını buradan çıkarmaya çalışıyor. Bizi destekliyor. Biz de hazırlıklarımıza şimdiden başladık." dedi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Sarı, "Buradaki sporcularımızın hepsi yetenekli. Biz becerilerini geliştireceğiz. Maç, kondisyon, teknik ve taktik eksikliklerini giderip Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazır hale getireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA