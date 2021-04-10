Genç milli boksörler, Dünya Şampiyonası için Polonya'ya gitti

Genç Milli Boks Takımı, yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'na katılmak için Polonya'ya gitti.

Genç Milli Boks Takımı, yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'na katılmak için Polonya'ya gitti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı sporcuların Gençler Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Polonya'ya hareket ettiği ve Kielce kentindeki organizasyonun 24 Nisan'da tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Eyüp Gözgeç, "Genç erkekler ve genç kadınlarda milli takımlarımız, Kastamonu Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Hedefimiz Polonya'dan madalyalarda dönmek." ifadelerini kullandı.

Milli takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:

Kadınlar: Yağmur Baba (48 kilo), Sevgi Doğan (54 kilo), Evin Erginoğuz (60 kilo), Büşra Işıldar (81 kilo).

Erkekler: Mehmethan Çınar (49 kilo), Şehzade Saymaz (52 kilo), Kerem Özmen (60 kilo), Mehmet Aydemir (64 kilo), Cem Kaya (69 kilo), Kaan Aykutsun (81 kilo), Emir Büyükdağ (91 kilo), Ahmet Şenol (+91 kilo).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er