Genç milli boksörler Bulgaristan'a gitti

01.09.2019 16:24

Bulgaristan'da yarın başlayıp 11 Eylül'de sona erecek Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'na katılacak genç kız ve erkek boks milli takımları, organizasyona katılmak için bu ülkeye gitti.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan 9 kız, 10 erkek sporcunun yer aldığı kafile, Bulgaristan'a hareket etti.

Genç Kız Boks Milli Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya hazır olduklarını belirtti.

Güzel sonuçlarla ülkeye dönmek istediklerini anlatan Taşdemir, kendilerine güvendiklerini söyledi.

Genç Milli Erkek Boks Takımı Antrenörü Naci Oral ise güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmek istediklerini kaydetti.

Şampiyonada kızlarda 48 kiloda Kübranur Dırmıkcı, 51 kiloda Hatice Akbaş, 54 kiloda Aycan Güldağı, 60 kiloda Evin Erginoğuz, 64 kiloda Gizem Özer, 69 kiloda Gülcan Arga, 75 kiloda Sena Erdoğan, 81 kiloda Elanur Sağit ve +81 kiloda Büşra Işıldar ringe çıkacak.

Erkeklerde ise 49 kiloda Metehan Adıgüzel, 52 kiloda Samet Gümüş, 56 kiloda Mizan Aykol, 60 kiloda Utku Kürşat Özhan, 64 kiloda Mehmet Aydemir, 69 kiloda Duhan Topal, 75 kiloda Kaan Aykutsun, 81 kiloda Emir Büyükdağ, 91 kiloda Abuzer Topaloğlu ve +91 kiloda Uğur Aydemir madalya için mücadelesi verecek.

Kaynak: AA