Genç milli biatlonculardan IBU Yaz Balkan Kupası'nda 2 madalya
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Genç milli biatlonculardan IBU Yaz Balkan Kupası'nda 2 madalya

Genç milli biatlonculardan IBU Yaz Balkan Kupası'nda 2 madalya
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Uluslararası Biatlon Birliği (IBU) Yaz Balkan Kupası-2'de, genç milli sporculardan Ebru Tuncer gümüş, Cihan Kartal ise bronz madalya kazandı.

Uluslararası Biatlon Birliği (IBU) Yaz Balkan Kupası-2'de, genç milli sporculardan Ebru Tuncer gümüş, Cihan Kartal ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'da devam eden organizasyonun ilk gününde yapılan "süper sprint" yarışmalarında Ebru Tuncer gümüş, Cihan Kartal ise bronz madalya elde etti.

Biatlon Genç Milli Takımı sporcuları yarın sona erecek yarışlarda kürsü için mücadelesini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Ali Oto, madalya alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Genç sporcularımızın başarısı bizleri mutlu etmektedir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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