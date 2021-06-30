Genç milli basketbolcu Elif Bayram ameliyat edildi
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Genç milli basketbolcu Elif Bayram ameliyat edildi

Genç milli basketbolcu Elif Bayram ameliyat edildi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı oyuncularından Elif Bayram ayak bileğinden ameliyat edildi.

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı oyuncularından Elif Bayram ayak bileğinden ameliyat edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Elif Bayram'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde TBF Sağlık Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildiği bildirildi. Genç oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunar, oyuncumuzun en kısa sürede parkelere dönmesini dileriz." denildi.

Elif, FIBA Avrupa Challengers organizasyonlarına hazırlanan 20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı ile kampta bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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