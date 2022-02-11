Genç milli atletler, Balkan Salon Şampiyonası için Sırbistan'a gitti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın düzenlenecek 20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için milli sporcular bu ülkeye gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, tek gün sürecek şampiyona için milli sporcuların başkent Belgrad'a giderek organizasyon saatini beklemeye başladıkları belirtildi.

Toplam 23 milli atletin katılacağı şampiyonada piste çıkacak isimler şöyle:

Atilla Göktuğ Taşdelen, Erdal Çarıklıoğlu, Erdem Tilki, Hakan Sakallı, Hakkı Burak Yılmaz, İsmail Nezir, İsmail Taşyürek, Mevlüt Kılıç, Orçun Ünalan, Taner Tunçtan, Utku Köse, Aleyna Karaca, Ayça Fidanoğlu, Edanur Tulum, Hatice Kılıç, Kadriye Dilek Durmuş, Nevin İnce, Pınar Akyol, Simay Özçiftçi, Sude Elif Serdar, Sudenaz Kazanççı, Yağmur Menteş, Yaren Yıldırım.