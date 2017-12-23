Genç Memur-Sen 6. Başkanlar Kurulu Toplantısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dünyayı ayağa kaldıran fotoğrafla Gazze direnişinin sembolü haline gelen Filistinli Fevzi Cuneydi'nin tüm ezberleri bozduğunu belirtti.



Genç Memur-Sen 6. Başkanlar Kurulu, Ankara Kızılcahamam'da toplandı. Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, küresel güçlerin ve onların işbirlikçilerinin en çok bilinçli, imanlı bir gençlikten korktuğunu söyledi. Modern hayatın hızının bilgiyi içeriksizleştirdiği oranda insanlığı da niteliksizleştirdiğine işaret eden Yalçın, "Köhne dünya düzeni yerine yeni bir dünyanın doğum sancılarına tanık oluyoruz. BM'de ABD'nin tehdit ve şantajlarına rağmen alınan Kudüs kararı, 'Dünya beşten büyüktür' iradesinin yankılanmasıdır. 2008 sonrası emlak krizi ile üç kuşakta zengin olunacağını vaat eden Amerikan rüyası çöktü. İktisat biliminin adaletsizliği öğrettiğini kendi iktisatçıları itiraf ediyor artık. Kriz yönetmek için kriz oluşturmanın dünyayı cehenneme çevirdiğini onlar da görüyorlar. Küresel finans elitleri tarafından yönetilen bir dünyada derinleşen eşitsizlikten muzdariptirler. Küreselleşen ekonomilerin krizleri artık yönetemeyeceğini gördüler" şeklinde konuştu.



"Cuneydi tüm ezberleri bozdu"



Dünyayı ayağa kaldıran fotoğrafla Gazze direnişinin sembolü haline gelen Filistinli Fevzi Cuneydi'nin tüm ezberleri bozduğunu ifade eden Yalçın, "İsrail'in tek bir fotoğrafla dünyaya rezil olduğu görselden tanıdık Cuneydi'yi. Askerler üzerine atlıyor, yerden yere vuruyor ve ayakları ile üzerine basarak şiddetli bir şekilde dövmeye başlıyorlar. Ardından 25'e yakın İsrail askeri, gözleri bağlı bir halde gözaltına alıyor ve götürüyorlar. Tüm İsrail askerlerinin panik ve teyakkuz halinde olduğu fotoğrafta, Filistinli genç dimdik duruyor. Tüm ezberleri bozarak yürüyor. 25 kişinin gözlerine bakmaya korktuğu Cuneydi. Filistin; 7'den 70'e herkesin gerçek bir direnişçi olduğu yer" dedi.



Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Filistin'de 7 yaşında bir çocuğa mikrofon uzatıp soruyorlar; 'İsrail'in başkenti neresidir?' Çocuk cevap veriyor; 'İsrail diye bir ülke yok ki başkenti olsun!' Şimdi anlıyor musunuz, İsrail askerleri niçin 16 yaşındaki bir gencin gözlerine bakmaya korkarlar? Çünkü, Cuneydi'nin gözlerine baktıklarında orada Hz. Ömer'i görüyorlar. Selahaddin'i görüyorlar. Abdulhamid'i görüyorlar. Ahmed Yasin'i görüyorlar. Çelikleşmiş bir direnç, uzlaşmaz bir imanla donanmış bir gençlik görüyorlar. Tıpkı 15 Temmuz'da alanlarda tankları çıplak elleriyle durduran gençler gibi. Filistin'den Anadolu'ya, Adeviye'den Deraa'ya zulme ve ihanete karşı akli ve kalbi bir teyakkuz halinde, inanç dünyamızın değerlerini yeryüzüne taşıyan, kitabın tam ortasından konuşan bütün gençlerin şahsında bilge gençliğin mektebi Genç Memur-Sen'in öncülerini İntifada ruhuyla selamlıyorum." - ANKARA