Genç marangoz, karavan mobilya ve ekipmanlarıyla döviz girdisi sağlıyor
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Genç marangoz, karavan mobilya ve ekipmanlarıyla döviz girdisi sağlıyor

Genç marangoz, karavan mobilya ve ekipmanlarıyla döviz girdisi sağlıyor
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye ilçesinde 21 yaşındaki marangoz Mustafa Daşdelen, ürettiği karavan malzemelerini ABD ve İngiltere'ye göndererek geçen yıl 60 bin dolarlık ihracat yaptı.

İslahiye ilçesinde 21 yaşındaki marangoz Mustafa Daşdelen, ürettiği karavan malzemelerini ABD ve İngiltere'ye göndererek geçen yıl 60 bin dolarlık ihracat yaptı.

Kırıkçalı Mahallesindeki atölyesinde üretimlerini yapan Daşdelen, gazetecilere, 2 yıldır karavan mobilyası ve ekipmanları ürettiğini ifade etti.

Ürünlerinin önemli bölümünü geçen sene ABD'ye gönderdiğini ve 60 bin dolar tutarında döviz girdisi sağladığını anlatan Daşdelen, "Şuanda 30 bin dolarlık bir ihracat daha gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle İslahiye ilçesine ekonomik anlamda katkılar sağlıyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz. Şuana dek 23 takım karavan mobilya ve ekipmanları gönderdik. İslahiye'yi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin karavan üssü yapmak istiyoruz. Hedefimiz, işlerimizi daha da büyüterek başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine ihracat yapmak." diye konuştu.

Genç marangoz, karavan mobilya ve ekipmanlarıyla döviz girdisi sağlıyor
Genç marangoz, karavan mobilya ve ekipmanlarıyla döviz girdisi sağlıyor
Genç marangoz, karavan mobilya ve ekipmanlarıyla döviz girdisi sağlıyor
Genç marangoz, karavan mobilya ve ekipmanlarıyla döviz girdisi sağlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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