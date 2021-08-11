Genç maganda kendisini sosyal medyadan ele verdi

Gaziantep'te tabanca ve tüfek ile havaya rastgele ateş açtığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan 21 yaşındaki maganda jandarmaya yakalandı.

Gaziantep'te tabanca ve tüfek ile havaya rastgele ateş açtığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan 21 yaşındaki maganda jandarmaya yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç., 48 bin 200 lira para cezası kesilmesinin ardından salıverildi.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Battal Mahallesi'nde yaşandı. Şüpheli M.Ç. (21) sosyal medya hesabından otomobil içindeyken havaya tabanca ve tüfek ile ateş açtığı görüntüleri paylaştı. Paylaşımlar üzerine harekete geçen Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri genç magandanın havaya rastgele ateş açtığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınladığını tespit etti. M.Ç.'nin evinde bomba tespit köpeği Torun ile arama yapan jandarma ekipleri aramada görüntülerde yer alan tabanca ve tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirdi.

48 bin 200 lira para cezası

Jandarma ekipleri gözaltına alınan M.Ç. hakkında Çevre Kanunu'nun 44. maddesine muhalefet suçundan 48 bin 200 lira idari para cezası uyguladı. Şüpheli M.Ç. karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı