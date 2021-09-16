Genç kürekçiler Sakarya'da kampa girdi

Milli kürekçiler, Gençler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Sakarya'da kampa giren milliler, çalışmalarını 8 Ekim'e kadar burada sürdürecek.

Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası, 9-10 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek.

Kampta yer alan milli sporcular ise şöyle:

JM4- (Genç erkekler dört tek): Ali Ardıl İlgün, Kaan Yılmaz Aydın, Serkan Erkal, Enver Erman

JW2- (Genç kızlar iki tek): Aslıhan Naran Akkay, Ruken Ülgey

JW1x (Genç kızlar tek çifte): Deniznur Serra Baykara

JM1x (Genç erkekler tek çifte): Eren Efe Kara