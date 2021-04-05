Genç krosçular Manisa'dan madalya ile döndüler
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Genç krosçular Manisa'dan madalya ile döndüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Genç krosçular Manisa'dan madalya ile döndüler

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamında 14, 16 ve 18 Yaş Altı Kros İl Karmaları Bölge Şampiyonası 2. Kademe Yarışları, Manisa'nın Salihli ilçesinde yapıldı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamında 14, 16 ve 18 Yaş Altı Kros İl Karmaları Bölge Şampiyonası 2. Kademe Yarışları, Manisa'nın Salihli ilçesinde yapıldı. Balıkesir Bölgesini temsil eden genç krosçular Manisa'dan madalya ile döndüler.

Salihli'de korona virüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen yarışlara sporcular yoğun katılım gösterdi. Takımlar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Atletizm Geliştirme Projesi 2. Kademe Kros Müsabakalarında Balıkesir'i temsil eden sporcular başarılı derecelere imza attı. 2008-2009 doğumlu erkekler kategorisinde takım halinde altın madalyaya uzanırken, 2006-2007 doğumlu sporcuların yarıştığı müsabakalarda kız takımı 2.liği, erkek takımı 3. oldu. Efsane Atlet İsmail Akçay Balıkesir takımlarını yalnız bırakmadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yaptığı açıklamada, "Atletizm gelişimi projesi kapsamında yapılan yarışları önemsiyoruz. Altyapı için yapılan çalışmalar bizim için çok önemli, burada derece alan sporcular yarı finallerde ilimizi temsil edecekler. Yarışmalarda emeği geçen tüm antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Genç krosçular Manisa'dan madalya ile döndüler
Genç krosçular Manisa'dan madalya ile döndüler
Genç krosçular Manisa'dan madalya ile döndüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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