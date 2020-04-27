Genç, korona virüsle mücadeleyi anlattı;
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Genç, korona virüsle mücadeleyi anlattı;

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni korona virüs salgını (kovit-19) nedeniyle belediyenin yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlattı.

Genç, korona virüsle mücadeleyi anlattı;
27.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:11

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni korona virüs salgını (kovit-19) nedeniyle belediyenin yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlattı.

"Vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırdık"

Vatandaşların yasaklardan etkilenmemesi için bütün tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Genç, "Devletimiz bu süreci çok iyi yönetti ve yönetiyor. Bakanlıklarımız, özellikle de İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgelere göre çalışmalarımızı yürüttük. Virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza uygulanan sokağa çıkma yasağıyla hafta sonunda genel olarak uygulanan sokağa çıkma yasağından vatandaşlarımızın en az etkilenmesi için gayret ettik. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, yaşam konforlarını temin etmek için pek çok çalışma yürüttük" ifadeleri kullandı.

"İhtiyaçlar temin edildi"

Genç, Ortahisar Vefa Grubu'nun çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti: "Valiliğimizin öncülüğünde Ortahisar Kaymakamlığımız ile birlikte oluşturduğumuz Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu bu dönemde çok yararlı işler yaptı. Yaklaşık 80 kişiden oluşan destek grubumuz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması için azami gayret gösterdi. Özellikle yaşamlarına evde devam etmek zorunda kalan yaşlılarımızın alış veriş ihtiyaçları, ilaç, gıda, maaş çekimi ve diğer taleplerini geciktirmeden yerine getirdik. Kırsal bölgelerde havyan besleyen bazı vatandaşlarımızın çayır, saman gibi ihtiyaçları vardı. Bunları temin ettik. Ambulansların yoğunluğu nedeniyle çağrılara icabet edemediği durumlarda hasta olan ama ilk yardım müdahalesi gerektirmeyen vatandaşlarımızın hastanelere naklini sağladık. Yine evlere ücretsiz olarak ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Diğer yandan yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla her yıl düzenli olarak dağıttığımız Ramazan kumanyalarının dağıtımına da başladık" dedi.

"Temizlikten taviz vermiyoruz"

Salgınla mücadelede temizlik çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Genç, "Tabi üzerinde durduğumuz bir diğer önemli husus da sokak ve caddelerin temizliği idi. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz gerçekten de çok özverili çalıştı. Virüs bulaşma ihtimaline karşı ortak kullanım alanı olan meydan, park, sokak ve caddeler düzenli aralıklarla yıkandı. Temizlik çalışmalarıyla dezenfektasyon çalışmalarını eş zamanlı olarak yürüttük. Yıkama ve temizlik faaliyetinden asla taviz vermiyoruz. Zira biliyorsunuz doktorlarımızın söylediği üzere bu işin püf noktası temizlik. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynırlarını deterjanlı suyla hem yıkadık hem de dezenfekte ettik. Kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ettik. Virüs salgını nedeniyle kullanılan maske ve eldivenlerin ayrı bir yerde toplanması için belediyemizin bütün birimlerine atık kutuları yerleştirdik" diye konuştu.

Bilinçlendirme faaliyetleri

Genç, sağlık çalışanlarının virüsle ilgili bilgilendirici ve uyarıcı faaliyetlerinin çok etkili olduğuna dikkat çekerek, "Konuyla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri de bu süreçte çok önemli. Gerek sağlık bakanlığımız tarafından açıklanan koruna virüsten korunma tedbirleri ile doktorlarımız tarafından sıklıkla ifade edilen hususlarla ilgili halkımızı basın ve sosyal medya organlarından bilgilendiriyoruz. Konuyla ilgili bilgilendirici görsel mesajlar ve afişler paylaşıyoruz. Bu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları neticesindedir ki, virüs ülkemizde çok fazla yayılmadı" sözlerine yer verdi.

"Denetimler artırıldı"

Genç, zabıta ekiplerinin denetimlerini titizlikle sürdürdüğünü ifade ederek, "Bu işin bir ayağı da denetimle ilgili. Zabıta ekiplerimiz bu süreçte market, manav ve bakkallarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu gibi yerlere İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında çalışma usulleriyle ilgili bilgilendirici afişler astık. Gerek fiyat suiistimalleri, gerekse ürünlerin satışlarıyla ilgili açıklanan kurallara uyulup uyulmadığı titizlikle takip ediliyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere gerekli uyarılar yapılıyor. Biliyorsunuz, ilçemizde çok sayıda pazar var. Bu pazarlarda kurallara uyulup uyulmadığını denetliyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yapıyoruz" diye konuştu.

"Sokak hayvanları unutulmadı"

Sokak hayvanlarının unutulmadığını kaydeden Genç, "Bu işin bir diğer yönü de vatandaşlarımız sokağa çıkmadığı için sokak hayvanları da bundan etkilendi. Özellikle esnaf ve vatandaşlarımız tarafından beslenen sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlandı. Vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen bu hayvanlar için de mama ve yem bırakıyoruz. Zaten belediyemiz kurulduğu günden beri sokak hayvanları için başta barınak ve beslenme olmak üzere pek çok çalışma yaptı. Haftanın belirli günlerinde daha önce belediyemiz tarafından farklı alanlara monte edilen suluk ve yemliklere haftanın belirli günlerinde yem ve su bırakıyorduk. Salgın sürecinde yem ve su miktarını daha da artırdık. Hiçbir sokak hayvanı aç kalmıyor" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma...
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Haberler
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Turgut Özal Donald Trump Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Ozan Güven Ebru Şallı Şeyma Subaşı
Spor Falcao Arda Turan Mesut Özil Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Mayıs Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: Genç, korona virüsle mücadeleyi anlattı; - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 15:30:15. #1.15#
title