Genç Komek Yaz Okulu Sergisi açıldı

Genç Komek Yaz Okulu Sergisi açıldı

Seydişehir ilçesinde Genç Komek Yaz Okulu Eğitim Merkezleri'nde 2 aylık eğitim döneminin sonunda kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

29.08.2019 09:36
Genç Komek Yaz Okulu Sergisi açıldı

Seydişehir ilçesinde Genç Komek Yaz Okulu Eğitim Merkezleri'nde 2 aylık eğitim döneminin sonunda kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.


Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir Şehir Konağı'nda düzenlenen sergide 2 ay boyunca kursiyerlerin hazırlamış olduğu çalışmalar yer aldı.

Serginin açılışına Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, kurs öğreticileri ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA
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