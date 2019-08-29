Genç Komek Yaz Okulu Sergisi açıldı
Seydişehir ilçesinde Genç Komek Yaz Okulu Eğitim Merkezleri'nde 2 aylık eğitim döneminin sonunda kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.
Seydişehir ilçesinde Genç Komek Yaz Okulu Eğitim Merkezleri'nde 2 aylık eğitim döneminin sonunda kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir Şehir Konağı'nda düzenlenen sergide 2 ay boyunca kursiyerlerin hazırlamış olduğu çalışmalar yer aldı.
Serginin açılışına Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, kurs öğreticileri ve kursiyerler katıldı.