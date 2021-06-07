Genç Komek'te Yaz Okulu Heyecanı Başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nda yeni dönem kayıtları başlarken bu yıl çevrimiçi ve ilk kez çevrimdışı eğitimlerle yurt içinden ve yurt dışından 1 milyon öğrenciye ulaşılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nda yeni dönem kayıtları başlarken bu yıl çevrimiçi ve ilk kez çevrimdışı eğitimlerle yurt içinden ve yurt dışından 1 milyon öğrenciye ulaşılacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın bir markası haline gelen Genç KOMEK Yaz Okulu'nda her yıl on binlerce öğrenciye yaz aylarında eğitim verildiğini belirterek, Genç KOMEK'in pandemi nedeniyle geçtiğimiz yaz döneminde çevrimiçi olarak öğrencilere katkıda bulunduğunu söyledi.

Bu yıl Genç KOMEK Yaz Okulu'nda 7-14 yaş arası kız ve erkek çocuklara ayrı sınıflarda toplamda 3. 000 öğretmen ile Kur'an-ı Kerim, Değerler Eğitimi ve eğitici dersler verileceğini kaydeden Başkan Altay, "Çevrimiçi olacak eğitimlerimizde eğitim sabah ve öğlen olmak üzere ayrı gruplarda en fazla 20 kişilik sınıflarda yapılacak. Aynı zamanda dünyanın her yerinden öğrencilere Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak çevrimdışı eğitimler de verilecek. Yurt içi ve yurt dışı hedefimiz 1 milyon öğrenci kaydı almaktır. Bunlardan 60. 000 öğrencimiz çevrimiçi (online) eğitim görecektir. 940. 000 öğrencimiz için ise çevrimdışı (off-line) eğitim planlandı. " dedi.

EĞİTİM MATERYALLERİ VERİLECEK

Genç KOMEK çevrimiçi eğitime katılan her öğrenci için Kuran-ı Kerim, Elifba ve Dualar Kitabı ile Değerler Eğitim Seti'nin yanında seçtikleri eğitici derslere göre ders kiti verileceğini kaydeden Başkan Altay, materyalleri Konya'daki öğrencilerin elden teslim alacağını, Türkiye'nin her yerindeki öğrencilere ise kargo ile teslim edileceğini vurguladı.

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE, İNGİLİZCE, ARAPÇA ÇEVRİMDIŞI EĞİTİM

Bu yıl ilk kez dünyanın her yerinden kendini geliştirmek isteyen yabancı öğrencilerin de Genç KOMEK'ten faydalanabileceğini belirten Başkan Altay, şunları söyledi: "Çevrimdışı kayıtlarımız yurt içi ve yurt dışı katılımcılar için KOMEK sayfasından üç dilde hazırlanan kayıt ekranı ile yapılacak. Çevrimdışı eğitim videolarının yayınlanacağı, ders simülasyonlarının, pdf belgelerinin ve ders linklerinin olacağı öğrenci paneli Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde oluşturuldu. Çevrimdışı eğitimde öğrenciler canlı destek ile anlık etkileşimde bulunabilecek. Kurs sonunda eğitim bitiminde yapılan sınavlardan başarılı olan öğrencilere katılım belgesi verilecek. "

Başkan Altay, tüm öğrencileri 20 Haziran tarihine kadar "komek. org. tr" adresi üzerinden Genç KOMEK Yaz Okulu'na kayıt yaptırmaya davet etti.

3 BİN EĞİTMENLE ÖĞRENCİLERE DERS VERİLECEK

5 Temmuz'da başlayıp 20 Ağustos'ta sona erecek Genç KOMEK Yaz Okulu eğitimlerinde toplam 3 bin eğitmen 6 hafta boyunca hafta içi her gün toplam 145 dersle öğrencilere eğitim verecek. Ayrıca ders dışı faaliyetler ve etkinlikler kapsamında da öğrenci eğitimleri, veli eğitimleri ve kariyer buluşmaları yapılacak.

ÖĞRENCİLERİ SÜPRİZ HEDİYELER BEKLİYOR

Genç KOMEK Yaz Okulu'nda öğrenciler ezberledikleri sure, dua, hadis, adab-ı muaşeret kuralları ve eğitici derslerde kazandıkları puanlarla sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulacak. Ödüller, her öğrencinin puanlaması kendi yaş grubu içinde yapılarak belirlenecek.

GENÇ KOMEK İHTİSAS

Genç KOMEK Yaz Okulu'nda; Kur'an-ı Kerim'i Düzgün ve Güzel Okuma, Arduino, Sketchup ile Modelleme, Yazarlık Becerileri, Dijital Resim, Resim, İhtisas Müzik Bağlama ve İhtisas Müzik Gitar gibi ihtisas kurslarına kayıt olan öğrencilere seçecekleri branşlarda seviye belirleme sınavı yapılacak ve sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak. Yaz Okulunu başarıyla bitiren öğrenciler, isterlerse güz döneminde kayıtlarını yenileyerek eğitime devam edebilecek.

Yurt içinden ve yurt dışından eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, komek. org. tr adresinde İngilizce ve Arapça dillerinde de oluşturulan kayıt panelinden kayıt yaptırabiliyor.

Kaynak: Habermetre