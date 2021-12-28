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Genç kızların tekme tokatlı kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Genç kızların tekme tokatlı kavgası Parkta karşılaşan liseli genç kızlar saç başa birbirine girdi Denizli'nin en işlek caddelerinden birinde bulunan parkta karşı karşıya gelen liseli genç kızlar, saç başa kavga etti.

DENİZLİ (İHA) - - Genç kızların tekme tokatlı kavgası

Parkta karşılaşan liseli genç kızlar saç başa birbirine girdi

DENİZLİ - Denizli'nin en işlek caddelerinden birinde bulunan parkta karşı karşıya gelen liseli genç kızlar, saç başa kavga etti. Tekme tokatların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana gelen olayda, en işlek caddelerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Cumhuriyet Parkı'na bir gurup genç kız gelerek konuşmaya başladı. Burada tartışan genç kızlar, ardından saç saça baş başa birbirlerine girdi. Arkadaşların araya girmesi kavgaya engel olamazken, parkta oturan vatandaşlar kızları ayırdı. Güçlükle sakinleştirilen genç kızlar, ardından olay yerinden uzaklaştı.

Genç kızların tekme tokatlı kavgası kamerada

Genç kızların tekme tokatlı kavgası kamerada

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