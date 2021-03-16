Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

16.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:37

Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada Adıyaman'da iki grup genç kız sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti.

Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

ADIYAMAN - Adıyaman'da iki grup genç kız sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup genç kız arasında tartışma çıktı. Daha sonra birbirine saldıran kızların kavgası cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Saç saça baş başa kavga eden genç kızlar vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada
Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada
Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Aleyna Tilki Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 20:38:31. #1.16#
title