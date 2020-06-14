Genç kızların hayallerini süsleyen gelinlikçiler yoğun mesailerine yeniden başladı
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Genç kızların hayallerini süsleyen gelinlikçiler yoğun mesailerine yeniden başladı

Düğünlere yönelik kısıtlamaların kaldırılacağının açıklanması ile kapılarını yeniden açan gelinlikçiler, gelinlerin en özel gününde hayallerini gerçeğe dönüştürmek için mesailerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Genç kızların hayallerini süsleyen gelinlikçiler yoğun mesailerine yeniden başladı
14.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:20

Düğünlere yönelik kısıtlamaların kaldırılacağının açıklanması ile kapılarını yeniden açan gelinlikçiler, gelinlerin en özel gününde hayallerini gerçeğe dönüştürmek için mesailerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından nikah salonlarının 15 Haziran'dan, düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçeceğinin açıklanması üzerine gelinlikçilerde yoğunluk yeniden başladı.

Bursa'daki gelinlik mağazası sorumlularından Özge Cambaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin birçok sektörü etkilediği gibi gelinlik sektörünü de etkilediğini söyledi.

Mağazalarının bir süredir kapalı olduğunu anlatan Cambaz, "Gelin hanımlar ve damat beyler, 'Acaba düğünümüz olacak mı, yoksa ertelenecek mi, tamamen iptal mi olacak' gibi tereddütlerle yaşadılar bir süre. O yüzden biz de 2-2,5 ay kadar durgun bir süreç geçirdik. Yaklaşık 2 gündür de bir yoğunluğumuz söz konusu. 1 Temmuz itibariyle düğünler başlayacak ve çiftler hemen bir telaşa girdi. Herkes gelinlik bakıyor şu anda." ifadelerini kullandı.

Cambaz, ailelerin büyük kısmının düğünlerini iptal etmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun geçici bir süreç olduğuna kendimizi bir şekilde inandırdık ve pozitif düşündük mümkün olduğunca. Sadece tabii ki nisan, mayıs ve haziran ayında olacak düğünlerden iptal olanlar ve ertelenenler oldu. Onun dışında temmuz, ağustos ve eylül ayında belirlenen düğünlerden çok fazla erteleyen olmadı."

Salgın sürecinin gelinlik tercihlerini de etkilediğini dile getiren Cambaz, "Düğün konseptleri değişti. Daha az kişiyle daha sakin düğünler yapılacağına inanıldı. Bu yüzden birçok gelinimiz daha sade modellere yöneldi ama tabii ki yine gösterişli modelleri tercih edenlerimiz de var." dedi.

Cambaz, kampanya döneminde gelinlik fiyatlarının 2 bin liradan başladığını, fiyatların modele göre 50 bin lirayı bulabildiğini sözlerine ekledi.

Başka bir gelinlik mağazasının yetkilisi Seçil Ataş da normalleşme sürecinin başlamasıyla randevu almaya başladıklarını ve yaklaşık 2,5 ayın ardından bir yığılmanın söz konusu olduğunu dile getirdi.

1 Temmuz'dan itibaren düğünlerin yapılacak olduğunu duyan gelin adaylarının arayışa girdiğini belirten Ataş, "Keşke daha önce sipariş verseydik' diyenler oldu. Salgın nedeniyle düğünü ertelenen gelinler biraz üzüldüler açıkçası. 'Keşke ertelemeseydik, bu sene yapsaydık' diyenler çok oldu." açıklamasını yaptı.

Sipariş gelinliklerin dikimini, çok işlemeli olmadığı taktirde 1 hafta ya da 10 gün içerisinde yapabildiklerini anlatan Ataş, "Özellikle bu süreçte hazır gelinliğe de yönelen çok gelinimiz var. Beden kısmı uyduktan sonra hazırdan alıma da baya yöneldiler ama dikim isteyen, değişiklik isteyen gelinlerimize de hitap ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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