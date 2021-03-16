Genç kızların acımasız kavgası kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Genç kızların acımasız kavgası kamerada

16.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:18

Genç kızların acımasız kavgası kamerada Ankara'nın Sincan ilçesinde genç kızların arasındaki kavga kameraya yansıdı.

Genç kızların acımasız kavgası kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde genç kızların arasındaki kavga kameraya yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Malazgirt Mahallesi Şehitler Parkı'nda kızlı erkekli bir grup arasında kavga çıktı. İki kız başka bir kızı acımazsızca döverken, bir arkadaşları kızları ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir arkadaşları da yaşanan kavgayı görüntüledi. Kızların kavga sebebi ise öğrenilemedi.

Genç kızların acımasız kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevket Çoruh Türkan Şoray Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç kızların acımasız kavgası kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:25:17. #1.16#
title