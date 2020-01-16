Genç kızlarda şampiyon İncirliova Spor Lisesi oldu

16.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:20

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.



02 Ocak 2020 tarihinde başlayan Okul Sporları Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği müsabakaları sonucunda İncirliova Spor Lisesi şampiyon olarak birincilik kupasını kazandı. Diğer sonuçlarda ise Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi 2'nci, Kuşadası Anadolu Lisesi 3'üncü ve Karacasu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 4'üncü oldu.



2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Kızlar Grup Müsabakalarında Aydın'ı temsilen il şampiyonu olan İncirliova Spor Lisesi temsil edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA